Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek Ziya Gökalp Ortaokulu Erasmus öğrencileri ile birlikte düzenlenen Atıklarımızla Geleceğe Yolculuk Projesi kapsamında öğrencilere Karaman GES’i tanıttı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yaptığı su ve enerji yatırımlarıyla gelecek nesillere örnek olmaya devam ediyor.

Sakarya’da öğretim gören öğrencilerin sıklıkla ziyaret ettiği içme suyu ve atıksu tesislerinin yanı sıra 55 bin metrekare alanda bulunan Karaman Güneş Enerji Santrali Projesi de öğrencilerin gelecek vizyonunun oluşmasında katkısı olmaya devam ediyor.

14 bin güneş paneli ile şehrin enerji üretimine katkı sağlayacak proje öğrencilerin ilgisini çekti.

Alanında uzman personelin eşlik ettiği öğrenciler merak ettikleri soruların cevaplarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Elektrik üretiminin aşamaları ve enerjinin elde edilmesi gibi bilgilerin verildiği öğrencilere aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi de anlatıldı.