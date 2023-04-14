Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin dijital ortamda farklı uygulamalar üzerinden verdiği hizmetler, faaliyete alınan "SBB Kurumsal" uygulamasıyla tek bir ekranda birleştirilerekyayınlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini dijital çağa uygun şekilde teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak sunuyor.

Belediyenin mobil ve teknolojik altyapısını geliştirmek için çalışan ekibi, uygulama marketlerinde yer alan uygulamalarını tek bir ekrana taşıdı.

SBB Kurumsal ismiyle uzun süredir üzerinde çalışılan uygulama Apple Store ve Play Store'da yayına girdi. SBB Kurumsal, genel olarak uzun yıllardır internet ortamında online hizmet veren HAVASAK, E-Belediye, SAKBİS, Kart54, Otobüs Konumları, Çözüm Masası, SAKUS ve Spor Şehri Sakarya gibi uygulamaları tek bir uygulamada entegre etti.

Vatandaşlar, bu uygulama üzerinden tüm ulaşım hizmetlerine ulaşabiliyor, resmi kurumlara başvuru yapabiliyor, başvuru süreçlerini takip edebiliyor ve tüm birimler hakkında bilgiler alabiliyor. Uygulama tüm mobil cihazlarda kullanılma sunulurken, projeyi Büyükşehir Belediyesi kendi ekibiyle, dışarıdan hizmet almadan geliştirdi. Yapılan açıklamada, uygulamanın her sürekli geliştirileceği ve Büyükşehir Belediyesi'nin artık tüm alanlarda online hizmet verebileceği belirtildi.

“DÜNYAYA AÇILAN PENCEREMİZ”

Uygulamanın son yayınına, "Büyükşehir'in farklı uygulamaları tek bir uygulamada birleşti. Dünyaya açılan mobil yüzümüz SBB Kurumsal'ı sizler için geliştirdik. Bu sayede Büyükşehir'in haber, duyuru, etkinliklerini takip edebilecek ve dijital hizmetlere kolayca ulaşabileceksiniz" denildi.