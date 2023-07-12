Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sakarya İl Ormanı'nda hizmet verdiği Orman Evleri, turizm sitelerinde aldığı oylamalarla "mükemmel" listesi çıkarak son 2 ayda Türkiye'nin 81 ilinden turistlerin en çok tercih ettiği tatil merkezlerinden birisi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, turizm alanında hizmet çıtasını her geçen gün yükseltiyor. Şehrin dört bir noktasına sosyal alanlar, turizm noktaları kazandıran Büyükşehir, son 5 yılda Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından en fazla turist ağırlayan şehirlerden bir tanesi oldu. Karasu, Kocaali, Kaynarca hattıyla tatil turizminin öncü kentlerinden bir tanesi olan Sakarya, cennet doğasıyla huzurun başkenti oldu.

Uçak Kıraathane, Ters Ev, Millet Bahçesi, İl Ormanı rekreasyonu, Zipline, Vagon Kafe gibi sosyal donatı adımlarıyla vatandaşlara vakit geçirebilecekleri yeni alanlar sunan Büyükşehir Belediyesi, yeşilin her tonunu barındıran doğal alanlarda da tabiata uygun tesisler oluşturuyor. Başkan Yüce'nin müjdesiyle başlayan 10 adet yeni bungalov projesi de bunların önemli örneklerinden birisi oldu. İl Ormanı sınırlarında yer alan Orman Evleri ise son dönemin en gözde tatil merkezlerinden biri haline geldi.

Rezervasyon hizmetini Türkiye'nin en köklü online turizm acentelerinden birinin verdiği doğanın en harika noktasına konumlandırılmış Orman Evleri, Mayıs ve Haziran aylarında rekor bir kiralama düzeyine ulaştı. Toplamda 10 adet olan ve 4'ü Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere tahsis edilen tesis, 60 günlük süreçte 300 ayrı rezervasyonla kiralandı. Hafta içi 1000 TL ve hafta sonu 1200 TL gibi piyasaya göre uygun maliyetle sunulan evler peyzajı, doğal argümanları, yürüyüş yolları ve barbekü alanıyla turistleri hayran bırakıyor.

ORMAN EVLERİ 'MÜKEMMEL' SEÇİLDİ

Tamamı ahşap işlemelerden oluşan iç dizaynı, orman evi konseptiyle hazırlanan mimarisi ve tamamen hijyenik ortamıyla huzur bir tatilin adresi olan orman evleri, online platformlarda 10 üzerinden 9.2 puan alarak "mükemmel" kategorisine yükseldi. Rezervasyon gerçekleştiren turistler sitelerde yüzlerce olumlu yorum yaparak hizmet için teşekkür etti. Orman Evleri, oluşturduğu memnuniyet, hizmet kalitesi ve Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle en popüler turizm işletmeleri arasında ilk sıralara yerleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya'mızın cennet doğası, yeşilin her tonunu barındıran, masmavi denizlere ve göllere çıkan huzurlu yolları Türkiye'nin ve hatta dünyanın dikkatini çekiyor. Şehrimiz, belediyemiz güvencesi altına alınan turizm tesisleri, işletmeleri ve bizzat hizmet verdiğimiz sahilleri, piknik alanları, doğal platolarıyla turizmin gözde şehirlerinden biri haline geldi. Türkiye'nin dört bir yanına örnek olan İl Ormanı Tabiat Parkı içindeki Orman Evleri tesisimiz, tatilcilerin ilk tercihi haline geldi. Orman konsepti, hijyenik ortamı ve huzur dolu konseptiyle hizmet verdiğimiz işletmemizi puanlamaları ve güzel yorumlarıyla en güvenilir tesis yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Başkanımız Ekrem Yüce'nin talimatıyla başladığımız yeni bungalovlarımızla Sakarya'yı turizmin yıldızı yapmayı hedefliyoruz" denildi.