Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk parklarında çocukların da oturabilmesi için projelendirip montajına başladığı “minik banklar” vatandaşların beğenisini kazandı ve memnuniyet oluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kalbine dokunacak hizmetlerin altına imza atmaya devam ediyor. Sosyal yaşama değer katacak dokunuşlar yapan, son dönemde yeni donatı alanları inşa eden Büyükşehir, parklarda uygulamaya aldığı bir projeyle gönülleri kazandı.

Kentin muhtelif noktalarındaki parklarda montajlanmak üzere “minik bank” projesi hayata geçirildi. Ölçü olarak kısa ve küçük olan bankların üretim aşaması tamamlandı ve montaja başlandı. İlk olarak Büyükşehir Vagon Park’taki çocuk oyun grubunda hazırlanan banklar vatandaşlardan tam not aldı.

Park içinde görenlerin ilgisini çeken, herkesin yakından ilgilendiği banklar çocukların güvenli şekilde oturabilmesini sağlıyor. Çocukların doğanın içinde, sosyal yaşamda kaliteli vakit geçirmesi için çalışan Büyükşehir, bu projeyle ailelere de kolaylık sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızda ailelerin vakit geçireceği alanlara özel dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz. Çocukların seveceği, ailelerin huzurla vakit geçirebileceği alanlar inşa ediyoruz. Minik bank projemiz de bu anlamda çok güzel dönüşler aldığımız keyifli bir iş oldu. Ailelerimizin yanlarında küçük ölçülü banklarda rahatça oturabilen çocuklarımızın mutluluğu gözlerinden okunuyor. Montajımız tüm parklarda devam edecek” denildi.