Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPAŞ sosyal tesisleri Kurban Bayramı’nda da geniş menüleri, farklı tatları ve bütçe dostu olan fiyatlarıyla 1 milyon Sakaryalıya hizmet verecek. BELPAŞ’tan yapılan açıklamada, bu bayramda tesislerimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz ifadelerine yer verildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ’ın sosyal tesisleri Kurban Bayramı’nda tüm vatandaşlara hizmet sunmaya devam edecek. Sakarya’ya özgü lezzetleri, kaliteli hizmeti ve piyasaya göre bütçe dostu olan fiyatlarıyla tüm mekânlar bayram boyunca vatandaşlara aralıksız hizmet verecek.

Vatandaşların uğrak noktalarından olan Kent Park, Orman Park, Vagon Kıraathanesi, Uçak Kıraathanesi, Karaman Park, Elegant Kafe, Pamukova Esentepe Park, Şemsiyeli Park, Karasu Acarlar Longozu ve Şemsiyeli Park tesisleri Kurban Bayramı süresince tüm misafirlerini bekliyor olacak. BELPAŞ bünyesinde hizmet sunan Süt54, Bal54, Et54, Çaykur Satış Ofisi, Kabak evi ve Çikolata Evi bayramın ikinci gününden itibaren, Kampüs Öğrenci Lokantası ise bayramın dördüncü gününden itibaren vatandaşların hizmetinde olacak.