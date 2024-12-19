Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği tanıtım gezileri, hız kesmeden devam ediyor.

Farklı bir deneyim

Son olarak, Sakarya Gençlik Meclisi ve Geyve Gençlik Meclisi öğrencilerinin katıldığı programlarda, şehrin doğal güzellikleri ve tarihi mekanları ziyaret edildi. Yoğun ilgiyle gerçekleştirilen gezilerde, öğrenciler keyifli ve unutulmaz bir gün geçirme fırsatı buldu.

İl Ormanı, Geyve, Pamukova ve Taraklı

Gezinin ilk durağında Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan öğrenciler, ardından Ali Fuat Cebesoy Müzesi, 2. Bayezid Köprüsü, Pamukova Esentepe Seyir Terası ve Tarihi Taraklı ilçesini ziyaret etti.

Doğal güzellikleri keşfe çıktılar

Gün boyu süren gezilerde öğrenciler Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, Acarlar Longozu ve Karasu Yeni Mahalle’yi keşfetti. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programdan memnun kalan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.