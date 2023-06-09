Sakarya’nın Karasu ilçesinde öğrenciler, deniz ve sahil kesiminde çöp toplama çalışması yaptı. Yaklaşık 100 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte çevre bilincinin oluşması amaçlandı.

Karasu ilçesi sahilinde gerçekleştirilen temizlik etkinliğinde Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan yaklaşık 100 öğrenci, Yeni Mahalle sahilinde ve Karadeniz’de çöp topladı. Öğrencilere, meslek yüksek okulu eğitimcileri ve Sakarya Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri de eşli ketti. Karada toplanan çöp ve atıklar, denizden balıkçı tekneleri yardımıyla toplanan çöpler, poşetlenerek belediye ekiplerine teslim edildi. Denizden ve karadan çıkan ayakkabı, lastik, cam şişe gibi atıklar ise görenleri şaşırttı. Hususa ilişkin olarak açıklama yapan Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç, “Sahillerin temiz tutulması gerekiyor. Sahilleri temiz tutmakla birlikte öncelikle insanların sahilleri kirletmemesi gerekiyor” derken Sapanca Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi ve çevre gönüllüsü Müjgan Işık, “Hem bizim sosyalleşmemiz açısından hem de çevre bilinci açısından güzel bir etkinlik sundu. Arkadaşlarımızla birlikte görüş alışverişi yapma imkanı da bulduk” dedi.