15-22 Nisan Turizm Haftası sebebiyle Kitapçılar Sokağı’nda tanıtılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin “Turizm Otobüsü” bayramdan sonra ücretsiz turlara başlıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizmine değer katmak ve şehrin güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışıyor. Tabiatın en güzel örneklerini barındıran kentte, doğal alanlardaki tesisleri yenileyen ve yeni turizm alanları açan Büyükşehir, son olarak Turizm Otobüsü’nü hizmete almıştı.

2 katlı olan ve turlar için dizayn edilen otobüs, 15-22 Nisan Turizm Haftası sebebiyle Kitap Sokağı’nda tanıtıma açıldı. Kurulan stantta Sakarya’nın turizm noktaları, doğal güzellikleri ve adım adım her noktası anlatıldı. Burayı ziyaret eden vatandaşlar, şehrini keşfetmek için yeni planlarının altyapısını oluşturdu.

Öte yandan, görmek isteyenler tur otobüsüne binerek inceleme fırsatı buldu. Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü’nden bayram sonrası otobüsle ücretsiz turizm gezilerinin ve turların başlayacağını belirtti.

TURLAR BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın her köşesini keşfetme isteyen ve tabiatını görmek isteyen yerli ve yabancı tüm turistleri bizzat ağırlayacağız ve karış karış gezdireceğiz. Doğanın en güzel yüzünü, kentin yeşilini, doğasını ve doğal kaynaklarını dünyaya tanıtacağız. Bayram sonrası başlayacak turizm turlarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Detaylar sakarya.bel.tr’de paylaşılacak” denildi.