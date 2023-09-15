Tarım Lisesi ile Sakarya yıllar boyu tarımın başkenti olarak anılmaya devam edecek. Söz konusu projeyi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "En heyecan duyduğum proje" diyerek açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Uygulamalı Tarım Eğitim Merkezi sahasında inşa edilen Tarım Lisesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar’dan gelinen son noktaya ilişkin bilgiler alan Başkan Yüce, MEB iş birliğiyle tarım şehri Sakarya’ya yakışan bir projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.

Eğitime çok önemli bir destek daha sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yüce, Tarım Lisesi’nde temel öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını, kısa süre içerisinde temelin atılacağını belirtti.

30 yıldır vahşi depolama alanı olarak kullanılan alanı ıslah ettiklerini ve tarımsal üretime kazandırdıklarını ifade eden Başkan Yüce, “Erenler Alancuma’da insan sağlığına, çevreye ve Sakarya nehrine ciddi anlamda tehdit oluşturan 500 dekar büyüklüğündeki alanda çok ciddi bir çalışma gerçekleştirerek tarıma kazandırdık. 26 türden 62 çeşit meyvenin ekimini gerçekleştirdik. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığımız iş birliğiyle 16 derslikli Tarım Lisesi inşa ediyoruz. Temel öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah projemiz tamamlandığında gençlerimiz tarımı uygulamalı olarak öğrenecek” dedi.

TARIMSAL ÜRETİM EĞİTİM İLE DAHA DA İVME KAZANACAK

19 bin 500 metrekarelik alan içerisinde inşa edilen proje ile genç nesillerin tarıma yön vereceğini belirten Yüce, “Her bir projemizin, şehrimize kazandırdığımız her bir eserin değeri ölçülemez. Ancak Tarım Lisesi benim için de bir başka anlam taşıyor. Akademik çalışmalarımda, üniversitede öğrencilerimle bir araya geldiğim her derste kalkınmanın en önemli ayaklarından birinin tarımsal üretim olduğunu vurguluyordum. Hamdolsun bugün Tarım Lisesi’ni şehrimize kazandırmak nasip oldu. Burada okuyan gençlerimiz tarımın tüm alanlarına ilişkin eğitimler görecek, bilimin ve eğitimin ışığında tarımsal üretime yön verecek. Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı, bu eseri şehrimize kazandırmayı nasip etsin” diye konuştu.