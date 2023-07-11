Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ömer Faruk Karadeniz, Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ömer Faruk Karadeniz, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun Ankara'da düzenlediği Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonasına katılan başarılı sporcu, 10-11 yaş erkekler grubunda Türkiye şampiyonu oldu.

7-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen organizasyona sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.