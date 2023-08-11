Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolar, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

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Bakanlık, dün ve bugün Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde toplamda 19 terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1689958584400928771