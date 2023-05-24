Salihli’deki kamu kurum, kuruluş, meslek odaları ve STK temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Odası’nın güçlü ve zayıf yanları; ileriye yönelik fırsatlar ve tehditler konusunda görüşlerini dile getirerek, Oda’nın yeni dönem stratejisinin oluşmasına katkıda bulundu.AYDIN (İGFA) - Didim’de geçtiğimiz günlerde Meclis ve Komite ve Disiplin Kurulu üyeleriyle iki günlük stratejik plan çalıştayı düzenleyen Salihli TSO, bu sürecin ikinci ayağını oluşturan dış paydaş toplantısını da gerçekleştirerek, önümüzdeki dönemin dört yıllık yol haritasını oluşturdu.

Salihli TSO’nun Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya yoğun bir katılım sağlandı. Celal Bayar Üniversitesi’nden akademisyenlerin yanı sıra, Kaymakamlık, Belediye, Emniyet teşkilatı, Tarım İlçe, Ticaret Borsası, İş ve İşçi Bulma Kurumu, Esnaf Kefalet Kooperatifleri, İnşaat Mühendisleri Odası, Salihli OSBve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri, esnaf odalarının başkanları ve meslek okullarının müdürleri toplantıya katılarak, görüşlerini dile getirdi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, yaptığı açış konuşmasında ortak akıl, siyaset üstü ve şeffaf yönetim ilkesiyle hareket ettiklerini, üyelerinin yanı sıra ilçedeki ilgili kurumların temsilcilerinin görüşlerinin de kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Oda’nın misyonu ve vizyonunu ve SWOT analizini şekillendirmeye katkı sağlayacak olan maddeler şöyle sıralandı: