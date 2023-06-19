MASKİ Genel Müdürlüğü ani yağışlarda yaşanabilecek olası su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla, Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi ile Aksoy Mahallesi Gökçepınar Caddesinde bulunan yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda taşkınlara karşı önlem alarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına il genelinde yağmur suyu ızgaralarının temizliğine devam ediyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi ile Aksoy Mahallesi Gökçepınar Caddesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpler temizlenerek taşkınlara karşı önlem alındı.

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yağışlı havalarda taşkınları önlemek adına il genelinde bulunan tüm yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlamak adına yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Salihli ilçemize bağlı Sağlık Mahallesi ile Aksoy Mahallesi Gökçepınar Caddesinde de temizlik çalışmalarımızı tamamladık. Ne yazık ki bazı vatandaşlarımız tarafından bilinçsiz bir şekilde ızgaraya atılan çöpler veya yabancı maddeler suyun akışını engelliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını ve ızgaraları çöplük olarak kullanmamalarını rica ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün ‘daha temiz bir Manisa’ hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.