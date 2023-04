AK Parti Bursa Milletvekili İnegöl Adayı Ayhan Salman, ilk olarak İnegöl İlçe teşkilatını ziyaret etti.

Teşkilat merkezi önünde meşaleler ile karşılanan Salman, İnegöl teşkilatıyla bir araya gelince heyecanlandığını söyledi. Salman, Bursa'da vekil sayını artırmak için yoğun çaba sarf edeceklerini söyledi.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, "Malum 14 Mayıs 2023 'de seçimlerimiz var. 28.dönem milletvekili seçimleri için bugün sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle YSK'ya listelerimiz teslim edildi. Daha önce ilçe yönetiminde görev almış, il yönetiminde görev almış 3 buçuk yıl il başkanlığı görevinde bulunmuş çok değerli büyüğümüz şuan da AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulun üyemiz kıymetli büyüğümüz Ayhan Salman'ın Milletvekili listelerinde 2.bölge 2.sıradan aday gösterilmesi hepimizi gururlandırmıştır. Aynı zamanda şehir dışında olduğu için şuan yanımızda bulunamayan Asuman Akçay Sakallı hanımefendinin de 9.sıradan aday gösterilmesi de bizi ayrıca gururlandırmıştır. İnşallah Allah'ın izniyle sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Yeni Türkiye Yüzyılında el birliğiyle bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada hem şehrimiz hem partimiz hem de davamız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ben bugüne kadar hizmetlerini esirgemeyen çok değerli milletvekili arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah bugünden sonra da kıymetli Ayhan Salman başkanımızın ve Asuman Akçay Sakallı hanımefendiyle beraber İnegöl’ümüze, Bursa’mıza ve Ülkemize daha da büyük hizmetler yapacağımıza Cenab'ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ben katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağ olun var olun." dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, "2023 yılında Yeni Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yeni bir seçime giriyoruz ve bugün adaylarımız açıklandı. Öncelikli olarak hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Tabi İnegöl özelinde de çok kıymetli MKYK üyemiz Ayhan Salman başkanımız ve Asuman Akçay Sakallı hanımefendi listelerde yer buldular. Teşkilatımıza, İnegöl’ümüze, Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını hayırlı olmasını diliyoruz. Nihayetinde önemli bir seçime giriyoruz ve her bir ferdimizin katkısı, koyacağı desteği, azmi ve göstereceği gayret çok kıymetli. Bugün sayın başkanımız ve belirlenen diğer milletvekili adaylarımızla bu yola çıkmış olacağız. Cenab'ı Allah inşallah mahcup etmesin, rehavete kapılmadan ve hiçbir zaman bir zafer sarhoşluğu içerisinde olmadan işimizi, en başından en sonuna kadar layıkıyla yapmaya çalıştık. Bundan dolayı da başta siyasi büyüklerimiz olmak üzere teşkilatımızın her kademesinde görev yapan her bir ferdine ben yürekten teşekkür ediyorum. seçimin de milletvekili adaylarımızın da hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum." dedi.

AK Parti Bursa 2. Bölge 2.sıra Milletvekili adayı Ayhan Salman da, "Başta ilçe başkanımız, Belediye başkanımız olmak üzere teşkilatımızın bütün mensuplarına bu akşam burada böylesine coşkulu bir karşılamayla misafir ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Açıkçası ben il başkanlığı yaptım ve Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam ediyorum. Türkiye'nin birçok yerine gittiğimizde çok rahat hitap ediyoruz, konuşuyoruz ama İnegöl olduğunda bir heyecanlanıyorum. Dostlarımı, büyüklerimi, önceki dönem birlikte görev yaptığım ilçe başkanlarını, arkadaşlarımı görüyorum. Doğduğumuz, doyduğumuz, büyüdüğümüz İnegöl'de bu binada olmak; bu binayı biz Burhan abiyle birlikte diğer binada ilçe yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştık. Sonra Bülent Temelli başkanımla birlikte bu binaya taşınıp, binanın tüm teşrifat süreçlerini biliyorum. Sonrasında burada görev yaptık. Dolayısıyla İnegöl Teşkilatını bizim için yeri hep başka oldu. Ben burada olduğumda duygulanıyorum. Tabi başka görevlerde de bulunduk. Bu görevlerde de bugün milletvekilliği görevini yapmış bizden önceki dönemlerde ve şuan da halen devam eden milletvekillerimiz, bundan önceki milletvekillerimizi İnegöl'de, Bursa'da görev yaptıkları zaman vermiş oldukları bütün hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun. Bizde 14 Mayıs'a kadar sizlerle beraber inşallah çalışacağız. 14 Mayıs'ta tüm Türkiye'de inşallah hem sayın Cumhurbaşkanımızı tekrardan Cumhurbaşkanı yapacağız hem de parlamento da inşallah çok büyük bir ekseriyetle Cumhur İttifakı olarak başarılı neticeler alacağız. Çünkü biz milliyetçi/muhafazakar bir ittifak içerisinde çok daha güçlüyüz. İnegöl'de çok daha güçlü olacağız inşallah. Dolayısıyla zor bir seçim geliyor. Türkiye'nin 100.yılında bir seçim yapıyoruz. Zor bir seçim ama biz teşkilatlar olarak zor seçimleri yaşadık, gördük. İnegöl Teşkilatımız, çok güçlü bir teşkilat. Bursa Teşkilatlarımızda keza öyle. Allah'ın izniyle her zaman sayın Cumhurbaşkanımıza parlamentoda Ak Parti'ye çok güçlü destek verdiler. Yine Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sizlerin gayretiyle kapı kapı gezeceğiz. Çalınmadık kap sıkmadığımız el bırakmayacağız. Yani her zaman yaptığımız şeyleri yapacağız. İnşallah 14 Mayıs'ta da başarılı bir şekilde seçimleri kazanacağız. Sonrasında da İnegöl’ümüz, Bursa’mız, Ülkemiz için hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu manada tüm teşkilatlarımız çok iyi tanıyorum ama İnegöl Teşkilatının gücü, tecrübesi, deneyimi çok kıymetli. İnşallah sizlerin de destekleriniz ve vereceğiniz emeklerle bu süreci çok daha rahat aşacağımıza inanıyorum. Ben başta Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız olmak üzere mahallelerimize önceki dönemlerde görev yapmış bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu akşam da beni burada dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu akşamı bir başlangıç olarak göreceğiz. İnşallah yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Burada Ramazan'ın bereketinden de feyz alacağız. Bu yüzden tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum." dedi.

SEÇİM HEDEFİ

Seçim hedefinden bahseden Salman, "AK Parti hep büyük hedefler peşinde koşmuştur. Biz önceki dönemde biliyorsunuz Bursa'da 1. bölgede 5 milletvekilimiz 2.bölgede 6 milletvekilimiz var. İnşallah biz sayıyı arttırmak istiyoruz. Hem 1.bölgede hem 2.bölgede daha fazla milletvekili çıkaracağımızı ümit ediyoruz. Vatandaşımızın hem Cumhurbaşkanımıza hem bize karşı ciddi bir teveccühün olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Sahadan da bu manada aldığımız tepkiler çok olumlu. İnşallah biz İnegöl'ün de desteğiyle 1.ve 2. bölgeden çok daha fazla sayıda milletvekili çıkaracağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

