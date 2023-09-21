Tekirdağ Çorlu’da bir çiftlikteki saman deposu alevlere teslim oldu.

(Özel) Yeni aldığı otomobilini 24 saat geçmeden çaldırınca dedektif olup izini sürdü (Özel) Yeni aldığı otomobilini 24 saat geçmeden çaldırınca dedektif olup izini sürdü

Olay, gece saatlerinde Süleymanpaşa yolu üzerindeki bir çiftlikte meydana geldi. Samanlık deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. Ahırdaki hayvanlar da güvenli bölgeye tahliye edilerek, telef olmaktan kurtarıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Olayda yaralanan olmazken, maddi çaplı hasar meydana geldi.