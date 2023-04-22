İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Hatay Samandağ’da Hz. Hızır Aleyhisselam Türbesi’ni ziyaret etti.HATAY (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Hatay Samandağ’da depremzedelerle bir araya geldi.

Çiğdede Asri Mezarlığı’nda buluşan Akşener ve İmamoğlu, Tank Teğmen şehit Ali Emre Fırıncıoğulları’nın kabri başında dua etti.

Hz. Hızır Aleyhisselam Türbesi’ne gitmek için yola çıkan Akşener ve İmamoğlu’nu taşıyan otobüs, Samandağlıların yoğun ilgisi nedeniyle yol almakta zorlandı. Türbenin bulunduğu alanı hınca hınç dolduran depremzedeler, Akşener ve İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Akşener ile birlikte türbe ziyaretini gerçekleştirmek istediklerini belirten İmamoğlu, vatandaşlardan kendilerine yol açmaları için izin istedi. Türbe ziyareti sonrasında, sırasıyla; Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İmamoğlu ve Akşener birer konuşma yaptı.

“HEP SİZİNLEYDİK, HEP SİZİNLE OLACAĞIZ”

“Bir kardeşiniz, bir evladınız, bir yol arkadaşınız olarak depremin ilk anından itibaren hep sizinleydik, hep sizinle olacağız” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Depremden sonra memleketimin birçok yerini ziyaret ettim. Karadeniz'e gittim, Trakya'ya gittim, İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya gittim. Herkese şunu söyledim. Memleketimin 11 ilinde, 14 milyona yakın insanımın canı yandı. Dedim ki, ‘Ey milletim; neyimiz var, neyimiz yok ortaya koyacağız. O 14 milyon insanı, kendimizle maddi-manevi eşitleyeceğiz.’ ‘14 milyon insanımıza hep beraber el vereceğiz’ dediğimde, ‘Var mısınız’ dediğimde, hepsi içinden yürek dolusu ‘Varız’ dedi. Bu memleketin 86 milyon insanını bir gören, bir arada gören, yürek, yüreğe hisseden ve hiçbir insanını birbirinden ayırt etmeyen bu cennet vatanın insanlarına layık olmak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

İmamoğlu, “Bu memleketin suratı asıklardan kurtulması lazım. Bu memleketin ‘Her şeyi ben bilirim’ diyen akıldan kurtulması lazım. Bu memleketin 15 Mayıs'ta öyle düşünen bir avuç insanı evine göndermesi lazım. Buna hazır mıyız Samandağ? Ayrılmayacağız. Ayrışmayacağız. Birleşe birleşe kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşma yapacağı platforma, İYİ Parti Hatay milletvekili adayı Gökhan Zan ve eşi Müge Zan ile birlikte çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise,“14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla o sandalyeye oturtacağız. İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu olarak, Millet İttifakı’nın adayı olarak 13. Cumhurbaşkanını seçeceğiz” dedi.