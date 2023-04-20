Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu yıl Bölgesel Amatör Ligi’nde kendi gruplarında şampiyon olan takımların play-off oynamadan direkt olarak 3.Lige çıkmalarına karar vermesiyle grubunu şampiyon tamamlayan Aliağaspor FK profesyonel lig olan 3.Lige yükseldi.İZMİR (İGFA) - Müjdeli haberi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar duyurdu.

Başkan Acar, Aliağaspor FK’nın 3.Lige yükseldiği müjdesini verdiği paylaşımında, “Hep birlikte inandık ve hep birlikte başardık. TFF tarafından grubunu lider tamamlayan takımların play-off oynamadan direkt olarak 3. Lige katılacağı kararı alındı. Başta desteğini hiç esirgemeyen siz Aliağalılara ve sonrasında da yönetiminden futbolcusuna, teknik ekibinden şoförüne kadar herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.