Tarihinin en büyük başarılarından birini elde eden Bayındırspor İzmirspor'u 4-2 yenerek play off'un bitmesine bir hafta kala BAL Ligine çıkmayı başardı.İZMİR (İGFA) - Baştan sona çekişmeli geçen ve son dakikaları büyük heyecana sahne olan maçı Bayındırspor 9 kişi tamamladı. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda oynanan maçta Bayındırspor taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Bayındırspor taraftarı sahana inerek sahayı bayram yerine çevirdi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de maçın ardından sahaya girerek şampiyonluğu futbolcular ve taraftarlarla birlikte kutladı.

Şampiyon Bayındırspor, Bayındır’da da meşalelerle karşılandı.

Belediye Binası önünde toplanan Bayındırspor taraftarları burada takımı marşlar ile karşılayarak tezahüratlarda bulundu. Ardından ilçede şampiyonluk konvoyu yapıldı.