Mardinli teknik direktör Faris Çalbay 2 yılda 2 farklı takımı şampiyon yaparak önemli bir başarıya imza attı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

2002 yılında profesyonel futbol hayatına Mardinspor’da başlayan başarılı çalıştırıcı Faris Çalbay, çeşitli takımlarda14 yıl boyunca futbol oynadı. Futbolu bıraktıktan sonra amatör liglerde teknik direktörlük yapan Çalbay geçtiğimiz yıl Yalım Gençlik spor ile şampiyonluk yaşadı. Bu yılda Ömerlispor’un başına geçen başarılı teknik direktör takımını Mardin 2'nci Amatör Lig'den 1'nci ci Amatör Lig'e çıkarmayı başardı.

Son 2 yılda çalıştırdığı 2 farklı takımla şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Faris Çalbay, futbolda her zaman hedefinin başarıya odaklanmak olduğunu söyledi.

2002 yılında Mardinspor ile profesyonel futbolculuk hayatına başladığını belirten Çalbay,” Uzun yıllar Mardinspor’da oynadıktan sonra 14 yıl boyunca çeşitli takımlarda futbol oynadım. Her zaman başarılı olmayı kendime hedef seçtim. Futbolu bıraktıktan sonra amatör liglerde teknik direktör olarak çeşitli takımlarda görev aldım. Son 2 yılda 2 farklı takımla şampiyonluk yaşadım. Ömerlispor ile Mardin 2.ci Amatör ligden 1.ci amatöre yükselerek şampiyon olduk. Şampiyonlukta büyük emeği geçen bütün sporcularımı teknik ekipte çalıştığım antrenörlerimi ve kulüp başkanımızı bütün yönetici arkadaşlarımızı şampiyonluğu bütün Ömerli spor taraftarlarına armağan ediyorum” dedi.

GELECEĞİN FUTBOLCULARINI YETİŞTİRİYORUM

Mardin Büyükşehir Belediyesi futbol Antrenörü görevini üstlendiğini kaydeden Çalbay, "Burada geleceğin futbol yıldızlarını yetiştirmek için kolları sıvadık. Kursa katılan 8-13 ve 14-17 yaş aralığında 120 sporcumuz var. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen yaz spor okullarına destek veren Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Genel Sekreterimiz Sayın Murat Süzen’e teşekkür ediyorum. Geçen yıl olmak üzere bu yılda yaz spor futbol okullarına büyük ilgi gösterildi.

Bu yıl 8-13 ve 14-17 yaş arasında 120 çocuğumuza spor eğitimi veriyoruz. Bu kurslara katılan çocuklarda büyük bir gelişim gösteriyor. Bu da çocuklarımızın okul hayatında ve sosyal hayatlarında daha başarılı kılıyor” ifadelerini kullandı.

Ömerlispor Kulüp Başkanı Abdülkadir Yıldız ise, bu sene zorlu bir maratondan anlımızın akıyla çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yıldız,” Devre arası Faris hocanın gelmesiyle iyi bir çıkış yakaladık ve sonu güzel oldu. Şampiyonlukta emeği geçen başta teknik heyetimiz ve Ömerli spor taraftarlarına armağan ediyoruz.