Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı Rally Bodrum heyecanı önceki gün Oasis Bodrum’da başlamıştı. Bugün ise ‘Ralli Otomobilleri Sergisi’ şampiyon ralli pilotlarını ağırladı.MUĞLA (İGFA) - BC Vision Motorsport takımından 3 kez Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova, Castrol Ford Team Türkiye takımı direktörü 1996 Türkiye Ralli Şampiyonu Serdar Bostancı, Safari Motorsport takımından Ali Dinç, Bodrumlu genç sporcu Furkan Paşalı ve historic klasmanı pilotlarından Kemal Gamgam otomobil severlerle bir araya gelerek bir söyleşi gerçekleştirdiler.

Söyleşi sonrasında Cem Alakoç’un ralli otomobillinin sağ koltuğunda ralli deneyimi açık arttırma ile satışa sunuldu. Talihli, açık arttırma sonucu belirlenen bedeli Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışladı ve bu eşsiz deneyime hak kazandı. Bodrum Sağlık Vakfı başkanı Numan Balaban, sporun iyileştirici gücünden ve vakfın verdiği hizmetlerden bahsettiği konuşmasında sporculara başarılar diledi.

Oldukça büyük ilgili ile devam eden Ralli Otomobilleri sergisinde, Nurol Makina tarafından tamamen Türk mühendislerin geliştirilen Yörük 4X4'de yer aldı.

Ralli Otomobilleri sergisi 16 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Oasis AVM'deki etkinliğin ardından gerçekleşen Rally Bodrum açılış yemeği organizasyonu Be Premium Bodrum'da gerçekleşti.

Görkemli gecede etkinliğin sponsorları olan Duja Hotels, VST tour, Çözüm Ortağı Ajans, Oasis Bodrum, Nurol Makina, Noa Enerji, Oyder, Besiad ve Pars Entertainment'a katkıları için teşekkür plaketi verildi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Vekili Nisa Ersoy, gecede yaptığı konuşmada, Rally Bodrum'un 3. yılında bir kez daha Bodrum'da olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.