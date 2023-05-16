UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Milan’ı iki maçta da mağlup eden Inter, İstanbul’da oynanacak final biletini almayı başardı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşları final coşkusunu taraftarlarıyla doyasıya kutladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Inter, 2-0’lık avantajla çıktığı mücadelede Milan’ı konuk etti. Giuseppe Meazza’da oynanan mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı. Ev sahibi müsabakaya; Andre Onana, Matteo Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco, Lautaro Martinez ve Edin Dzeko, 11’i ile başladı. Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ise, Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Junior Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao, Olivier Giroud’ı sahaya sürdü.

Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla başladı. İlk maçta yedek kulübesinde başlayan Rafael Leao ile 38. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta gole çok yaklaştı. 2 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Maignan iyi bir refleksle gole izin vermedi. 74. dakikada ceza sahası içinde Lukaku ile paslaşan Lautaro Martinez, dar açıdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. Golün ardından tribünlerde büyük coşku yaşandı. Maçta skor olarak geriye düşen Milan, kalesinde pozisyonlar verirken kaleci Maignan etkili ataklarda başarılı oldu ve kritik mücadele Inter’in 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Son düdüğün çalmasıyla futbolcular, final coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.

Mavi-siyahlılar, Devler Ligi’nde 13 yıl sonra adını finale yazdırmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu finali 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.