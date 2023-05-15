UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Milan’ı konuk edecek. Çarşamba günü ise Manchester City, 1-1’in rövanşında Real Madrid’i ağırlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselecek ilk ekip yarın oynanacak Inter - Milan karşılaşmasının ardından belli olacak. İlk maçı 2-0 kazanan Inter, yarı final rövanş müsabakasında Milan’ı yarın TSİ 22.00’de Giuseppe Meazza Stadı’nda konuk edecek. Inter, beraberlik ve galibiyet durumunda finale yükselen taraf olacak. Karşılaşma Milan lehine 2 farklı üstünlükle sonuçlanırsa uzatmalar oynanacak. 3 farklı üstünlükte ise tur atlayan taraf kırmızı-siyahlılar olacak.

Çarşamba günü de İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, 1-1 sonuçlanan ilk maçın rövanşında İspanya temsilcisi Real Madrid’i ağırlayacak. Etihad Stadı’nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00’da başlayacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, adını finale yazdıracak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.