İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği işbirliğiyle Fuar İzmir’de düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye 2023’te kazanan takımlara ödülleri verildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZFAŞ'ın destekleriyle Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye 2023’ün kapanış ve ödül törenine katıldı. Kazanan takımlara ödüllerin verildiği Fuar İzmir’deki programda Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Bezek, Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Aslı Yurtseven, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, dernek yöneticileri, yarışmacı takımların temsilcileri ve aileleri yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2024 yılının Kasım ayında Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Uluslararası Finali’ne İzmir’in ev sahipliği yapacağını söyleyerek çok heyecanlı olduklarını vurguladı. Başkan Soyer “Bizi gururlandıran tüm gençlerimize onların yolunu açan velilere, bilim kahramanlarına, destekçilerine, İZFAŞ’a, gönüllülere çok teşekkür ediyorum. Geleceğimizin başka bir ışığı yok. Geleceğimizin en kuvvetli ışığı sizlersiniz, bu genç yavrularımız, bu pırıl pırıl zihinler, çalışan akıllar. Çok mutluyum. Şurada kısacık zaman içinde o kadar güzel projelerle karşılaştım ki hakikaten her birinizle iftihar ediyoruz. Bütün çocuklarımızı kucaklıyorum, bütün kalbimle tebrik ediyorum. İnşallah 2024’te dünyada varlığınızı göstermek için çok büyük bir fırsatı hep beraber burada yaratıyor olacağız. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız” diye konuştu.

Açık Klasman Küçük Yıldızlar’da birinciliği kazanan TAKEV Özel Ortaokulu’na ödülünü Başkan Soyer verdi.

“Her zamanki gibi heyecanlıyız” Dünya Robot Olimpiyatı’nın önemine dikkat çeken Bilim Kahramanları Derneği Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Gökhan Malkoç, “Bizler her zamanki gibi çok heyecanlıyız. Özellikle pandemi sürecinin ardından sizlerle fiziksel olarak bir araya geldiğimiz için de çok mutluyuz. Bu program sadece bugüne değil geleceğe de odaklanıyor. Erken çocukluk döneminde başlayan bir yolculuk günümüz dünyasına uygun bir şekilde rekabetçi, üreten girişimcilere de katkı sağlayacak” dedi. Malkoç desteklerinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’e teşekkürlerini iletti.

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Bezek ise “Başkan Tunç Soyer’in desteği çok önemli, desteği olmasaydı biz 2024’ü yapmayı hayal bile edemezdik” ifadelerini kullandı.

Kazananlar Kurallı Klasman Küçük Yıldızlar’da birinciliği Bireysel (ALBATROS), ikinciliği Alanya Bilim ve Sanat Merkezi (ROBALANYA), üçüncülüğü Özel Erarslan Ortaokulu (CODE MASTERS), Kurallı Klasman Yıldızlar’da birinciliği Özel Altaş Ortaokulu (JUNIOR), ikinciliği Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi (ROBARMY1), üçüncülüğü Özel Çakabey Lisesi (6TH DIMENSION); Kurallı Klasman Gençler’de birinciliği Özel Çakabey Lisesi (ÇAKATECH). ikinciliği Özel Altaş Fen Lisesi (SENIOR ALTAŞ), üçüncülüğü Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi (ROBOTAV) aldı.

Açık Klasman Küçük Yıldızlar’da birinciliği TAKEV Özel Ortaokulu (TAKEV STARS), ikinciliği Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu (MLS JUNİOR), üçüncülüğü Özel İzbilim Koleji Ortaokulu (İZTECH TEAM), Açık Klasman Gençler-Yıldızlar’da birinciliği Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi (PROVIDERS), ikinciliği Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi (GODZİLLAROBOTİCS) , üçüncülüğü Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi (CONNECTORS) kazandı.

Spor Klasman’da birinciliği Özel Ordu Bahçeşehir Ortaokulu (INVICTUS), ikinciliği Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi (SİRİUS-A), üçüncülüğü Özel Ordu Final Fen Lisesi (DRAGUT) aldı.

Dünya Robot Olimpiyatı (WRO) Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO), dünyada farklı ülkelerde uygulanan ve katılımcı her ülkenin klasman birincilerinin katıldığı uluslararası bir finalle sonuçlanan yerel ve ulusal turnuvalar serisi şeklinde düzenleniyor. Bu turnuvalarla çocukların ve gençlerin robot ve bilime karşı ilgilerini arttırmak amaçlanıyor.

Asya kıtasında sadece 12 ülke ile başlayan turnuvalar yaklaşık 90 ülkenin katılımıyla devam ediyor. Programa katılan 8-19 yaş grubu çocuklar ve gençler takımları ile her yıl belirlenen tema doğrultusunda robotik alanında çalışmalarını yapıyor.

Dünyada 85’ten fazla ülkeden 35 bin 500 çocuğun katıldığı WRO programı, 2014’ten itibaren Türkiye'de “Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye” adıyla düzenleniyor. Program, Türkiye'de Bilim Kahramanları Derneği tarafından sürdürülüyor. Bugüne kadar 9 farklı klasmanda yürütülen programa, 33 şehirden bin 294 çocuk katıldı. Programın Türkiye Finali 2016-2023 arasında İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ işbirliğinde Fuar İzmir'de yapılıyor. Pandemi etkilerinin görüldüğü 2020 yılında etkinlik düzenlenmedi. 2021 yılında ise çevrim içi olarak yapıldı.