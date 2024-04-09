Bursaspor'un 3.Lig'e düşmesi gündemde yerini korurken yeşil-beyazlı ekibin durumu İspanya'da manşet oldu.

Ülkenin en önemli spor gazetelerinden Sport, 3. Lig'e düşen Bursaspor'a büyük yer ayırdı.

“Bursaspor’un gerçek dramı” başlığı atılan haberde, kötü yönetimlere de değinerek “Türk kulübünün şu anda 1,5 milyar TL borcu var. Kötü yönetimler trajik bir duruma yol açtı.” ifadeleriyle özellikle İbrahim Yazıcı’dan sonra gelen tüm başkan ve yöneticileri resmen topa tuttu.

Sport, haberde Bursaspor'un Manchester United'la Bursa Atatürk Stadı'nda oynadığı Şampiyonlar Ligi grup maçından bir resimle paylaşıldı.

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