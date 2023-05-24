Türkiye’nin en büyük gübre üreticilerinden İGSAŞ, bu yılın sonunda Samsun ve Hatay’daki iki fabrika yatırımıyla üretim kapasitesini artırıp, satış hacmini ve cirosunu yükseltecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük gübre üreticisi İGSAŞ, yeni yatırımlarla birlikte hem Türkiye hem de ihracat pazarlarında büyümeye devam ediyor.

Samsun’da inşası devam eden yıllık 200 bin ton üretim kapasiteli organominarel kompoze gübre fabrikasının bu yılın son çeyreğinde üretime geçmesi beklenirken, Hatay’daki yıllık 250 bin ton kapasiteli kompoze gübre fabrika yatırımının ise 2024 sonunda devreye alınması hedefleniyor.

Samsun yatırımıyla birlikte Karadeniz Bölgesi’ne daha iyi hizmet vereceklerini belirten İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “Bölgenin ihtiyacı olan daha spesifik gübre talebini karşılarken bir yandan da ihracatta ciddi bir değer yaratacağız. Ayrıca Samsun’daki fabrikamızın devreye girmesiyle Karadeniz Bölgesi’ndeki gücümüzü daha da artıracağız” dedi.

Hatay yatırımı, deprem bölgesine canlılık getirecek

İGSAŞ, Hatay’da başladığı yatırım kararını,geçtiğimiz şubat ayında Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından aldı. Deprem nedeniyle büyük hasar gören bölgenin yeniden yapılandırılmasına destek olmak amacıyla Hatay’a bir fabrika kurma kararı verdiklerini belirten İlkay Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hatay’da hayata geçireceğimiz yıllık 250 bin tonluk kompoze gübre fabrikası, bölgenin sanayisine ve tarımına büyük katkı sağlayacak. 60 milyon euroluk yatırımla devreye alacağımız fabrikamızın, 2024 yılının sonunda üretime geçmesini planlıyoruz. Bölgenin yaşanan deprem felaketinden sonra cazibe merkezi ilan edilmesi yatırımcılar için bir avantajı da beraberinde getirdi.”

İki yatırımın devreye girmesiyle Türkiye çapında geniş bir üretim ağına sahip olacaklarının da altını çizen Ünal, “Kocaeli fabrikamız Marmara ve Ege bölgelerine hizmet ederken, Samsun’daki fabrikamız Karadeniz’e, Hatay’daki tesisimiz ise Doğu Akdeniz, Güney Doğu, Doğu Anadolu havzalarına odaklanacak. Aynı zamanda da Akdeniz çanağından da ihracat yapacağız. Bugün 240 bin tonluk bir kompoze gübre kapasitesine sahip olan İGSAŞ, 2 yıl sonra üç ayrı noktada 700- 750 bin ton kompoze gübre üreterek Türkiye’yi uçtan uca saracak” dedi.