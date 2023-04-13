Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve AstraZeneca Türkiye iş birliği ile yürütülen “İlk Yardıma İlk Sen Koş” projesi kapsamında Samsun'daki beş okulda 1.200 öğrenciye temel yaşam desteği eğitimleri verildi.SAMSUN (İGFA) - AstraZeneca Türkiye'nin global ölçekte yürüttüğü Genç Sağlığı Programı kapsamında, Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) ve Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) iş birliği ile düzenlenen “İlk Yardıma İlk Sen Koş” projesinin yeni durağı Samsun oldu.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki lise öğrencilerine TATD'nin gönüllü acil tıp uzmanları tarafından temel ilk yardım eğitimlerinin verildiği proje kapsamında Samsun'daki İlkadım 19 Mayıs Anadolu Lisesi, Nedime Serap Ulusoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Karşıyaka Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yaklaşık bin 200 öğrenciye temel yaşam desteği, erişkin ve çocuklarda kalp masajı ve suni teneffüs uygulamasının yanı sıra heimlich manevrası, yabancı cisme bağlı hava yolu tıkanmaları gibi konular maketler üzerinde uygulamalı olarak anlatıldı.

Aynı zamanda ilk - son testler uygulanarak eğitime katılan öğrencilerin bilgileri de ölçüldü. TOÇEV eğitim verilen okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusu ile Samsun İl Eğitim Müdürlüğü'nün okullarını kapsayacak şekilde eğitime gidilen okullarla koordinasyonu sağladı.

Proje kapsamında şu ana kadar 11 ildeki 80 okulda 29 binin üzerinde öğrenciye ulaşıldı. Farklı illerde gerçekleşen eğitimlere AstraZeneca'dan 57 çalışan da gönüllü olarak destek verdi. Proje ile 2025 yılına kadar yaklaşık 27 ildeki 155 okulda 55 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında verilecek eğitimlerin bir sonraki durağı ise Antalya olacağı öğrenildi.