Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi, başarılı bir eğitim yılını daha düzenlenen sanat şöleni ile taçlandırdı. Yıl boyunca akademide eğitim alan öğrenciler, renkli etkinliklerde yeteneklerini sergiledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi, 2022-2023 eğitim yılını büyük bir coşkuya sahne olan sanat şöleni ile kapattı. Gaziosmanpaşa Belediye bahçesinde düzenlenen etkinliğe kurslarda eğitim gören öğrenciler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bir yıl boyunca uzman eğitmenler eşliğinde yeteneklerini geliştiren öğrenciler, performanslarıyla sanatseverlerden büyük alkış aldı. Şölende çocuklar, ikramlar ve kendileri için hazırlanan oyunlarla gönüllerince eğlendi.

2 gün boyunca heyecan ve coşkunun eksik olmadığı etkinlikte, Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi Senfoetnik Orkestrası, Öğretmenler Orkestrası, Çocuk Korosu ve Grup Tablo düzenledikleri konserlerle konuklara müzik ziyafeti sundu. Etkinlikte öğrenciler de gitar, piyano, keman, ud, bağlama ve bateri dinletileri gerçekleştirdi. Resim, ebru sanatı ve oyun atölyelerinin de yer aldığı festivale katılan Gaziosmanpaşalılar sanat dolu bir hafta sonu geçirdi.