Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi çerçevesinde müziğin çeşitli dallarında eğitim alan müzisyenler, hünerlerini sergilerken resim kursuna katılan öğrenciler de yaptıkları çalışmaları sergiyle paylaştı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, Ressam Tamer Kamalı ve öğrencilerin hazırladığı resimleri inceledi, yapılan eserler hakkında bilgi aldı. Piyano, keman, gitar, perküsyon, bağlama, ney, klarnet, halk oyunları, resim, ve tiyatro alanlarında eğitim alan kursiyerler konser sonrasında sertifikalarını Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan’dan aldı.

"Bütün müzik dallarında harika bir performans izledik"

Konser sonrasında konuşan Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, çok güzel bir performans izlediklerini belirterek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki çalışmalar destek vermeye devam edeceğini kaydeden Başkan Yardımcısı Külhan, ‘’Belediye Başkan Vekilimiz Melek Mızrak Subaşı’nın sizlere selamlarını iletiyorum. Gerçekten bütün müzik dallarında harika bir performans izledik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman sanatla kalmanız dileğiyle’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan resim sergisini de gezdiğini belirterek, güzel ve anlamlı çalışmaların ortaya çıkarıldığını sözlerine ekledi.