Kocaeli’de özel bireylerin yıl boyunca ortaya çıkarttıkları eserlerin yer aldığı "Sanat İçin Ben De Varım" festivali başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Sanat İçin Ben de Varım" projesinin festivali başladı. Özel bireylerin yıl boyunca ortaya çıkarttıkları eğitsel, sosyal ve kültürel alandaki çalışmaların yer aldığı festival Kocaeli Kongre Merkezinde yapıldı.

Kocaeli Kongre Merkezinde iki gün sürecek Sanat İçin Ben De Varım festivaline pek çok tanınmış yazar, oyuncu ve sanatçı katıldı. Özel bireyler ve ailelerinin hazır bulunduğu festivale ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Özel bireyler bizden daha iyi görebiliyor"

Festivalde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Katıldığım en duygulu programlardan biri bu. Gençler o kadar güzel şeyler söylediler ki, her birini yürekten seviyorum. Onların mutlu olduğunu gördüm. Kendinizi geliştirmiş olduğunuzu gördüm. Katkısı olan herkese saygılarımı sunuyorum tebrik ediyorum. Anlattıklarınız kaldı aklımda. Fırsat verildiğinde yapabilecekleriniz kaldı. Bize acımayın mesajı vardı. Bizi anlamaya çalışın mesajı vardı. Her gördüğümüz renkler farklı farklı. Her birinizin farklı farklı kabiliyetlerini görmüş oluyoruz. Özel bireyler bizden daha iyi görebiliyor. Yürekleri art niyet olmadan bu dünyaya bakmayı beceriyorlar. Asıl orada engelli olan bizleriz. Gayret mücadelesi etmek, emek vermek. Emek verilmese idi bugün burada gördüklerinizin çoğu, bu emeklerin sonucu ortaya çıkmazdı. Birileri gayret etti de oldu. Bu bir yolculuk. Bu bir mücadele. Elimizden gelenlerin daha fazlasını yaparak engelleri tek tek ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu başarıların gelecekte daha da başarılı olacağını, bu yapılanlar ayak sesleri. Kocaeli sizin arkanızda. Bu kentin hocaları arkanızda. Türkiye’ye örnek projeler çıkacak" dedi.

"Kendinizle gurur duyun"

Başkan Büyükakın’ın konuşmasının ardından akademisyen Uğur Batı konferans gerçekleştirdi. Batı, "Burada gülen yüzler görüyorum çok iyi işler yapmışsınız. Feraset sahibi insanlar kendi sahip oldukları dışında diğerlerini de görendir. Sevgi çemberi diyelim ve bunu büyültelim. Kendinizle gurur duyun. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık sözleriyle" diye konuştu.

Rap müzik

Sanat İçin Ben De varım öğrencilerinden Betül Macit ve Murat Bayramın sözlerini yazdığı, engellilerin bakış açısıyla çekimleri yapılan "Rampa" isimli rap şarkı ve klip, Resul Aydemir yorumuyla seyircilerin beğenisine sunuldu.

Yetenekler keşfedildi

Sanat İçin Ben de Varım Festivalinde, geleneksel ve görsel sanatlar eserleri sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Edebiyat atölyesi öğrencilerinin ürettiği edebi eserlerin derlendiği Sanat İçin Ben de Varım Seçki kitabı da öğrenciler tarafından ziyaretçilere takdim edilecek. Edebiyat masasında yapılacak edebiyat ve şiir söyleşilerinde ise özel bireyler ve ziyaretçiler İsmail Kılıçarslan, Gökhan Ergür, Tarık Tufan, Selahattin Yusuf ile buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Sanat İçin Ben de Varım projesi festivalinde özel bireyler aldıkları tiyatro eğitimlerinin sonuç çıktısı olarak bir tiyatro oyunu gösterimi yapacak. Müzik atölyesi öğrencileri tarafından da bir konser verilecek, bireysel performanslar sanatseverlerle buluşacak.

Gazeteci yazar Ersin Çelik sunumuyla dijital medya öğrencilerinin katılacağı “Ersin Çelik ile Aile Üzerine” söyleşisi gerçekleştirilecek olan festivalde, ayrıca yazar Uğur Batı proje ve proje belgeseli ile ilgili sahne alacak.