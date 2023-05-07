Kocaeli'de Gölcük Belediyesi, “Kültür Sanat Kenti” hedefiyle düzenlediği tiyatro günlerinde 7’den 70’e toplumun her kesimine eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro günleri ile Kültür Sanatta Öncü Kent hedefine yakışır etkinliklerini sürdürüyor.

Etkinlikler kapsamında iki gün peş peşe düzenlenen tiyatro gösterilerinde; önce yetişkinler sonra da çocuklar kahkaha dolu anlar yaşadılar.

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen etkinlikle kapsamında ilk olarak Sırf Tiyatro Grubu tarafından, “Ah Şu Gençler" yetişkin komedi tiyatro oyunu, Gölcüklülerin yoğun ilgisiyle sahnelendi. Oyun boyunca eğlenceli dakikalar yaşayan izleyiciler, etkinlikler için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sazer’e teşekkür ettiler.

ÇOCUKLARIN NEŞELİ SESLERİ SALONDA YANKILANDI

Hemşehrilerini tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam eden Gölcük Belediyesi ikinci etkinlikte ise çocukları tiyatro sahnesi önünde buluşturdu. “Ormandaki Afacanlar” adlı oyun ile çocuklar, doyasıya eğlenerek bir yandan da faydalı bilgiler öğrendiler.