Uzun yıllardır TEMA Vakfı gönüllüsü olan duyarlı sanatçı Buray, Vakfın İstanbul’da gerçekleştirdiği Saha Koordinasyon Toplantısı’na katıldıİSTANBUL (İGFA) - TEMA Vakfı Saha Koordinasyon Toplantısı “TEMA Vakfı 30 Yaşında” konseptiyle İstanbul’da başladı.



TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanları merhum Hayrettin Karaca ve merhum Ali Nihat Gökyiğit’in anılmasıyla başlayan toplantıya 64 ilden, İl Temsilcileri, İlçe/Mahalle Sorumluları, Genç TEMA Başkanları, genel merkez çalışanları ile TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan yaklaşık 400 kişi katıldı.

Saha Koordinasyon Toplantısı’nın ilk gününe TEMA Vakfı’nın uzun yıllardır gönüllüsü olan ve Vakfın yürüttüğü faaliyetlere destek olan şarkıcı Buray da katıldı.

Toplantıdaki konuşmasına “Bu kadar güzel insanlarla aynı mekânı paylaşmak benim için bir onur” sözleriyle başlayan Buray, sanatçıların toplumda farkındalık yaratmak için önemli bir yere sahip olduklarına vurgu yaparak, “Bizlerin dünyayı koruyan, kollayan, yeşile, sürdürülebilirliğe kol kanat geren, özel sevgi dolu insanlar olduğumuza inanıyorum. Toplumsal bilinç uyandırma konusunda hepimiz çalışıyoruz ancak biz sanatçıların farklı sorumlulukları olduğuna inanıyorum. Bilim insanları raporlar, tablolar ve rakamlar hazırlıyor. Tüm bu çalışmalar çok değerli ve insanları bilgilendiriyor elbette ama insanların kalplerine dokunamayabiliyor. İşte burada biz sanatçıların şiirle, müzikle, sinemayla özetle sanatla devreye girip insanların kalplerine dokunmamız lazım. Bunun bütün sanatçıların görevi olduğuna inanıyorum” dedi.

“Dünyanın geleceğinin nasıl bir tehlike altında olduğunun farkında olan ve bu yüzden doğayı korumak için çalışan, yeşili koruyan insanları ben özel insanlar olarak tanımlıyorum” diyen Buray, gönüllüğün gücüne inandığına vurgu yaparak “Bu özel insanların sayısını kat kat büyütüp yarınlar için yeşili ve umudu yeşertmeye devam edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Sanatçıya, TEMA Vakfı’nın faaliyetlerine, doğaya vermiş olduğu destek ve gösterdiği duyarlılık nedeniyle TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Genel Müdür Başak Yalvaç Özçağdaş tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.