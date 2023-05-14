Sahnelerin güçlü yorumcusu Mehmet Çevik, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimi için oyunu ikamet ettiği Bursa’nın Mudanya ilçesinde Mürsel Mahallesi'ndeki Sağlık Meslek Lisesi’nde kullandı.BURSA (İGFA) - Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, oyunu Bursa'nın Mudanya ilçesinde kullandı.

Eşi Gizem Çevik’le birlikte geldiği Mürsel Sağlık Meslek Lisesi'nde oyunu kullanan Mehmet Çevik, sonuçların tüm Türkiye’ye hayırlı olması temennisiyle sandığa atarken, çıkışta karşılaştığı sevenleriyel hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.