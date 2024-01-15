Bozüyük Belediyesi Sanatevi, sömestir tatilinde 4-15 yaş arasındaki çocuklarla birbirinden eğlenceli ve çeşitli atölye çalışmalarıyla buluşuyor.

Başvuruları 15 Ocak 2024 ile 19 Ocak 2024 tarihleri arasında Sanatevi’ne yapılacak olan atölye çalışmalarında Gençlik Tiyatrosu Seramik Bardak Yapım Atölyesi ve Seramik Boyama Atölyesi, Drama (Picasso-Guernica), Pemceremdeki Yaşam Resim Atölyesi ile Özel bireyler için Fener Yapım Atölyesi, Metristepe Kültür Merkezi’nde de çocuk oyunu “Kalbimdeki Pervane” atölyeleri yer alacak. Bireyler seçtikleri atölyede yaş gruplarına göre ayrılacak ve tüm atölye çalışmaları uygulamalı olacak yapılacak.

Yoğun ilgi gören Sanatevi Sömestir Atölyeleri’ne bu yılda katılımın yüksek olması bekleniyor.