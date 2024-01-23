Sömestir tatilini dolu dolu geçirmek isteyen Bozüyüklü gençler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gören Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri seramik atölyesi ile başladı.

Bozüyük’te sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak ara tatili eğlenerek ve öğrenerek geçirmek isteyen çocuklar Sanatevi Atölyeleri’ndeki birbirinden güzel atölye çalışmalarına katılarak kendilerini geliştirme imkânı buluyor. Sömestir tatili etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak düzenlenen Seramik Atölyesi’nde seramik eğitmeni Aslı Nalbantoğlu ile birlikte keyifli dakikalar geçiren gençler büyük bir özenle kendi seramik bardak tasarımlarını oluşturdular.

Sömestir Atölyeleri; ‘Seramik Boyama Atölyesi’, ‘Yaratıcı Drama (Picasso-Guernica)’, ‘Pemceremdeki Yaşam Resim Atölyesi’ ve özel bireyler için ‘Fener Yapım Atölyesi’ ile devam edecek.