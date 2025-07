Film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve konser programları ile dolu dolu geçecek program kapsamında 'Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu' da düzenlenecek.

Türkiye’nin ilk kamplı ve açık hava film festivali, sanatseverleri buluşturmaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğinde yapılan ve bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek Çalı Köy Filmleri Festivali, zengin program içeriği ile dikkat çekiyor. Festival, 25 Temmuz Cuma günü Atlas+’ın konseri ile başlayacak. Saat 20.30’da, 1935’te Çalı’da çekilen ve bu sene restore edilerek ilk günkü haline kavuşturulan 'Aysel Bataklı Damın Kızı' filmi yenilenmiş haliyle katılımcılara sunulacak. Sonrasında Kadıköy Sinematek/ Sinemaevi Genel Koordinatörü Elif Ergezen, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ve Çalı Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Sadık Emre Sakin filmin restorasyonu ile ilgili söyleşi gerçekleştirecek. Festivalin ilk günü geçtiğimiz yılın en çok övgü ve ödül toplayan filmlerinden 'Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri' filminin gösterimi ile sona erecek.

Festivalin ikinci günü 26 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da Ecem Gürbüz ile 'Yogaçalı' etkinliği ile başlayacak. Saat 12.00’de 'Kebab Musik Ses Atölyesi ve Festivalin Müziği' atölye çalışması yapılacak. Saat 15.30’da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Dr. Ali Gençoğlu moderatörlüğünde Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Defne Özonur ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeynep Koçer’in katılımıyla 'Politik Sinema ve Türkiye’deki Yolculuğu' başlıklı akademik söyleşi gerçekleştirilecek. 17.00’da Kısa Film Festivali Yarışması finalist filmleri izleyicilerle buluşacak. Akşam saat 19.00’da 'Yıkılmak' belgesel gösterimi ve ardından yönetmen Mehmet Ali Sevimli ile söyleşi yapılacak. Saat 20.30’da 'Hakkı' isimli film gösterimi, yönetmen Hikmet Kerem Özcan ve film ekibi ile söyleşi gerçekleştirilecek. 22.30’da geçtiğimiz senenin çok konuşulan Oscarlı 'No Other Land' (Başka Ülke Yok) belgeseli film ekibinden Ahmet Boyacıoğlu’nun katılımı ve sunumuyla sinemaseverlerle buluşacak. Kebab Musik Dj Performance ile ikinci gün programı tamamlanacak.

Festivalin son günü 27 Temmuz Pazar günü etkinlikler saat 09.00’da Ecem Gürbüz ile 'Yogaçalı' programı ile başlayacak. Saat 11.00’de 'Evrim İnci ile Doğa Fotoğrafçılığı Atölyesi' düzenlenecek. Saat 15.00’da 'Aysel Bataklı Damın Kızı Film Rotası Yürüyüşü' ile filmle ilgili özel bir deneyim yaşanacak. 16.00’da 'Yönetmenlerin Yuvarlak Masası Söyleşisi' ile festivalde yarışan kısa film yönetmenleri, tecrübelerini katılımcılar ile paylaşacak. 17.00’da 'Film Hafızası Kısa Film Seçkisi Gösterimi' başlıklı etkinlikte Film Hafızası Sinema Platformu işbirliği ile çeşitli festivallerde ödüller kazanmış kısa filmlerden bir seçki gösterilecek. 18.30’da 'Kısa Film Festivali Yarışması Finalist Filmlerin Gösterimi' bir kez daha izleyiciyle buluşacak. Günün önemli anlarından biri ise 21.00’da gerçekleşecek 'Kısa Film Yarışması Ödül Töreni' olacak. Saat 22.00’da 'Bildiğin Gibi Değil' filminin gösterimi ve yönetmen Vuslat Saraçoğlu, yapımcı Can Ünlü ile söyleşi yapılacak. Festival, gece yarısı 'Emoji Band'ın konseriyle sona erecek.

İlk kez sempozyum yapılacak

Organizasyon kapsamında sinemaya farklı bir bakış açısı da kazandırılarak, 'Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu' yapılacak. Bu yıl ilk kez eklenen programla sinema disiplinler arası çerçevede de değerlendirilecek. 24 Temmuz Perşembe Konak Kültürevi’nde başlayacak sempozyum, 27 Temmuz Pazar günü tamamlanacak. Sempozyumda kabul edilen özetlerden oluşan online bildiri kitabı ise Eylül ayında yayınlanacak.

