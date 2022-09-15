Metal Sanayide meydana gelen kazada hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 2 kişi yaralandı.
Kaza Metal Sanayi 24. Sokakta meydana geldi. 24. Metal sokakta seyreden sürücü Abdullah İ.(57) yönetimindeki 16 P 7852 plakalı kamyonet, 28. Sokaktan çıkan sürücü Sefa D.(21 yönetimindeki 16 ARB 749 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.