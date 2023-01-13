İnegöl Mobilyacılar Odası’nı ziyaret eden Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar, sanayide kiraların çok yükseldiğini, mobilyacıların bununla baş etmesinin zorlaştığını kaydederek; İnegöl’ün yeni sanayi alanına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

6.Olağan Genel Kurul Kongresi’nde yeniden göreve seçilen Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar ile yönetim kurulu üyeleri, İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar, şunları söyledi: “Kongremizi gerçekleştirdikten sonra protokol ziyaretleri yapıyoruz. Bu manada Mobilyacılar Odamızı da ziyaret ediyoruz. Caddemizi gerek şehrimizdeki gerekse şehir dışında kurumsal olarak temsil ettik ve sektördeki bilinirliğimizi artırdık. Amacımız mobilya sektörüne hizmet ederken; aynı zamanda bu markanın tanıtılması, caddemizin tanıtılması… Sektörün sorunlarını da paylaşıyoruz. Bunlardan biri de kira sorunudur. Bugün İnegöllü mobilyacılara sorun en çok dile getirecekleri sorun kira sorunudur. İnanılmaz artışlar var ve bunun çözümü yeni sanayi alanlarının arttırılmasıdır. Bu manada Mobilyacılar Odamızın Sanayi Sitesi Projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz”

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ise “Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneğimizi odamızda ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Onlara da yeni yönetimleri hayırlı olsun. Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi bizim için değerli bir dernek. İnegöl mobilyasının gelişiminde, bugünlere gelmesinde Ertuğrulgazi Caddesi’nin çok önemli katkıları olduğunu biliyoruz. Bahadır başkanımızın dediği gibi sanayi sitesi projemiz var. Yer konusunda çalışmalar yapılması gerekiyor. Bizler bu konuda ısrarcıyız. Biz bu projeyi hayata geçireceğiz, bunu istiyoruz. İstiyoruz ki yer sorunu çözülsün biz de bir an önce çalışmalara başlayalım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mobilyacılar Odası tarafından sürpriz gerçekleştirilerek; Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar’ın yeni yaşı pasta kesilerek kutlandı.