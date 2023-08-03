Bursa'nın İnegöl ilçesinde Salı günü yaşanan ve 10 iş yerinin zarar gördüğü yangın sonrası, bu sabah Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez İnegöl’e geldi. Bölgede inceleme yaparak işyerlerinin sahipleriyle görüşen Dönmez, izlenecek yol haritasıyla ilgili bilgilendirme yaptı.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz Salı günü tarihinin en büyük yangınlarından birini yaşayan İnegöl’de başta devlet kurumları olmak üzere herkes sürecin normale dönmesi adına bir dizi çalışma yürütürken, Belediye Başkanı Alper Taban koordinasyonunda bu sabah Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez İnegöl’e geldi.

Bakan Yardımcısı Dönmez, alanda inceleme yapıp yangında iş yerleri küle dönen sanayicilerle görüştü.

BAKAN YARDIMCISI TÜM SORULARI YANITLADI

bilgilerin ardından sanayiciler, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez’e taleplerini iletti.

Karşılıklı istişareler neticesinde firmaların yeniden ayağa kaldırılması adına izlenecek yol haritası belirlenerek firma yetkililerine nasıl bir yol izlemeleri gerektiği aktarıldı.

Sanayicilerin soruları üzerine Bakan Yardımcısı Dönmez ilgili kurumların en üst kademede yetkililerini arayarak bilgiler aldı, sanayicileri birebir bu yetkililerle görüştürdü.

Yangın sonrası başta alevlerle mücadele, sonrasında ise firmaların yeniden ayağa kaldırılması noktasında gösterilen çaba için firma temsilcileri teşekkürlerini iletti.

Yangının çevredeki diğer adalara sıçramadan gösterilen yoğun çaba ile helikopterler, yangın söndürme uçakları ve 200 dolayında itfaiye aracıyla söndürülmesinin de büyük bir başarı olduğu kaydedildi.