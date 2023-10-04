Sancaktepe’de dün kaybolan ve yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedenlerine ulaşılan 3 kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.

Sancaktepe’de dün sokakta oyun oynadıkları sırada kaybolan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşleri arama çalışmaları gece boyunca sürdü. Bu sırada çevrede bulunan bir inşaattaki güvenlik görevlisi inşaat içerisinde çocuk cesedi gördüğü ihbarında bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde yaptığı çalışmada talihsiz çocukların cansız bedenlerine ulaştı. İlk incelemesi olay yerinde yapılan üç kardeşin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler aileye teslim edildi.