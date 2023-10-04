Sancaktepe’de kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni, inşaatın su dolu temelinde bulundu. Üç kardeşin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kayboldu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki bir inşaatta çalışan güvenlik görevlisinin çocuk cesedi gördüğü yönünde verdiği ihbarla polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde çalışma başlattı.

3 kardeşin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Yapılan çalışma sonrası oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni su dolu inşaatın temelinde bulundu. 3 kardeşin son anları çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.