İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 SL 842 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırda 34 CSH 685 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralanırken minibüs de bina duvarına çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralı otomobil sürücüsü hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili polis çalışma başlattı.