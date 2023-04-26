Oy ve Ötesi Derneği, OCR teknolojisi ile tutanak görüntülerini eş zamanlı olarak dijital veriye çevirecek.İSTANBUL (İGFA) - Oy ve Ötesi Derneği, 26 Nisan Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında 2023 seçimleri kapsamında ıslak imzalı sandık tutanaklarını hızla sayısal veriye dönüştürmek amacıyla ilk kez kullanılacak olan OCR teknolojisini tanıttı.

Gerçekleştirdiği gönüllülük kampanyasına dair son gelişmeleri paylaşan Oy ve Ötesi, aynı zamanda seçim bölgelerine ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlayan AskıdaBilet kampanyası hakkında bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye'de katılımcı demokrasi bilincinin yerleşmesi için faaliyet gösteren ve kurulduğu 2014 yılından bu yana yerel ve genel seçimlerle birlikte toplamda 8 seçimde görev alan Oy ve Ötesi Derneği, düzenlediği basın toplantısında 14 Mayıs Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki çalışmalarına dair güncel gelişmeleri aktardı.

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hande Turan, bugüne kadar kayıt olan gönüllü sayılarını ve bu doğrultudaki hedeflerini paylaştı.

Toplantıda 2023 seçimleri kapsamında sandıklarda elle yazılacak tutanak sonuçlarının hızla dijital veriye dönüştürülmesi amacıyla ilk kez kullanılacak olan OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi de uygulamalı olarak katılımcılara tanıtıldı.