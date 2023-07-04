Kurban Bayramı tatilinde Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’da sahne alan genç sanatçı Cerem Onurluer seslendirdiği, söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait "Şanıma İnanma" adlı hareketli parçayla bayrama damgasını vurdu.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Tüm dijital platformlarda “ Şanıma inanma” şarkısı ile yükselişe geçen sanatçı Cerem Onurluer, son günlerde sanatçılar üzerinden siyasi yaptırımlar uygulandığına dikkat çekti.

“Sanatçı siyasete alet olmamalıdır, edilmemeli de" diyen Onurluer, "Her sanatçının siyasi düşüncesine saygılıyım. Fakat sahnede biz sanatçıların; ayrıştırıcı dil kullanması, günlük siyasi konulara girmesi büyük hatadır. Gündemde kalmak adına bizi müziğimiz için dinlemeye gelen vatandaşlara, siyasi yönlendirme yapmaya çalışacak üslup ve davranışlar, siyasi söylemler sanatın önüne geçmemelidir. Bu millet, bu ülke bizimdir. Siyaseti siyasetçiler yapar, biz sanatçılar sadece icra ettiğimiz sanatımızla, sesimizle şarkılarımızla gündemde olmalıyız. Sanatçı devletine ve milletine karşı sorumlu olma konusunda öncü olmalıdır. Bodrum’da büyük ilgi çeken yeni şarkımız “Şanıma inanma” iddia ediyorum; bu yaz turizm sezonunda plajlarda, radyolarda, sahnelerde dikkat çekecektir” diye konuştu.