Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Akabe Mesire Alanında çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye 100 bin metrekare nitelikli aktif yeşil alan kazandıracak.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Akabe Mesire Alanında oyun gruplarının, Kamelyaların ve fitness aletlerinin montajı yapıldı. Yaz sezonunda hizmete açılacak olan mesire alanı okçuluk eğitiminin de merkezi olacak.

Akabe Mesire alanında 60 araçlık otopark, yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları, oturma grupları, kauçuk zemin Oyun alanı, kuleli çocuk oyun gurubu, 75 metrekare kauçuk zeminli fitness ve spor alanı ile idare binasının yanı sıra çeşmeler ve kamelyalar yer alıyor. Alanın güvenliği 56 güvenlik kamerasıyla sağlanacak.

100 bin metrekarelik Akabe Mesire alanında Ata sporu olan Okçuluğun yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması için okçuluk eğitim merkezi yapılıyor. İnşaat çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği okçuluk merkezinde idare binası ve Okçuluk alanı yer alıyor.

BAŞKAN BEYAZGÜL“ AKABE MESİRE ALANI VATANDAŞLARIN YENİ ADRESİ OLACAK”

Şanlıurfa’nın nefes alacağı yeni yeşil alanları kente kazandırmaya devam edeceklerini kaydeden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Akabe Mesire alanımız 100 bin metrekareden oluşuyor. Mesire alanının büyük bir kısmı yeşil alandan oluşacak. Oturma alanları, piknik alanları, çocuk oyun alanları ve Okçuluk eğitim alanında son aşamaya geldik. En kısa zamanda çalışmalar tamamlanacak ve halkımızın hizmetine sunacağız. İnsanların nefes alıp bir yerlere gitmesi için Şanlıurfa’mızda çok ihtiyaç olan yerler bunlar. Biz de bu hizmeti yaparak çocukları mutlu edecek oyun alanları ve insanların nefes alacağı alanları oluşturduk. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun”. İfadelerine yer verdi.