Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şap hastalığının sığır, manda, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda görüldüğünü ve çok hızlı yayıldığını ifade eden Çelik, özellikle buzağılar ve kuzular için ölüm riski taşıdığını söyledi. Ayrıca hastalığın süt ve et verimini düşürerek ekonomik kayıplara neden olabileceğine dikkat çekti.

Yetiştiricilerin şap hastalığı hakkında bilinçli olması gerektiğini belirten Çelik, hastalığın evreleri konusunda bilgi sahibi olunmasının mücadelede etkili olacağını ifade etti. Aynı zamanda tüketicilerin de hastalıktan dolayı et tüketmeme yönünde endişe duymamaları gerektiğini belirterek, etin güvenle tüketilebileceğini vurguladı.

Şap hastalığıyla mücadelede en etkili yöntemin hayvanların hastalık ortaya çıkmadan önce aşılanması olduğunu söyleyen Çelik, büyükbaş hayvanların yılda iki, küçükbaş hayvanların ise yılda bir kez aşılanmasının önemine değindi. Hastalık görüldükten sonra yayılma riskinin yüksek olduğunu ve bu nedenle hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının doğru bir karar olduğunu ifade etti.

Çelik, hastalık nedeniyle hayvanlarda et ve süt veriminde azalma yaşandığını, özellikle ağız bölgesinde oluşan yaraların hayvanların yeme içmesini zorlaştırdığını ve bunun da kilo kaybına yol açtığını belirtti. En büyük ekonomik yükün yem giderlerinden kaynaklandığını ifade eden Çelik, kilo kaybını telafi etmek için daha fazla yem kullanılması gerektiğini söyledi. Hayvan pazarlarında kısıtlamaya gidildiğini ve kesimlerin veteriner kontrolünde sürdüğünü belirterek, şap hastalığı nedeniyle et fiyatlarının artmasının söz konusu olmadığını dile getirdi. Ayrıca hastalığın insanlara bulaşmadığını ve et ile süt ürünlerinin iyice pişirildiğinde güvenle tüketilebileceğini açıkladı.