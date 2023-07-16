Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli su kaynağı ve turizm gözdesi olan Sapanca Gölü ile gölü besleyen dere yatakları çevresinde sürdürdüğü rutin temizlik çalışmalarına devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), doğaya saygılı ve suyun bir damlasına dahi değer veren belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Sapanca Gölü etrafına ve içerisine bırakılan atık maddeler ekiplerin rutin çalışmaları ile temizleniyor. Kurtköy mevkiinde ziyaretçilerin bıraktığı atık maddeler ekiplerce toplandıktan sonra ilçe belediyesi çöp ekiplerine teslim edildi. Göl etrafında yer alan yeşil alanları da temizleyen ekipler cam kırıklarına özen göstererek sıcak nedeniyle oluşabilecek orman yangınlarının da önüne geçiyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Sapanca Gölü şehrimizi temsil eden en önemli turizm değerlerinden biridir. Aynı zamanda içme suyu kaynağımız da olan gölü ve etrafını korumak için aralıksız çalışıyoruz. Bizler temizlik için bu kadar mücadele verirken vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.