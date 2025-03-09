Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nün su kalitesini korumak için rutin olarak kontrol gerçekleştiriyor. Ekipler, her ay gölün 10 farklı noktasından yüzey, orta derinlik ve dip seviyesinden olmak üzere toplam 31 numune alarak detaylı analizler gerçekleştiriyor. Bu Şehir Hepimizin başlığıyla şehrin yeşili ve mavisine sahip çıkan Sakarya Büyükşehir Belediyesi su ve havza sağlığı için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Periyodik olarak alınan numuneler, Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde bulunan Marmara Bölgesi’nin en geniş laboratuvarında incelenerek suyun tüm kalite parametreleri ölçülüyor.

Kaynak: İHA