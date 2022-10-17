Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada sara nöbeti geçirmesi sonucu gaz pedalına basılan otomobil, 4 otomobil ve 2 motosiklete çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Uğur Ö.(58) yönetimindeki 16 KBU 96 plakalı otomobil, sürücüsünün sara nöbeti geçirmesi sonucu gaz pedalına basılmasıyla hızlandı. Hızlanan otomobil, Karşı yönden gelen Furkan Elmas(21) yönetimindeki 16 BHU 58 hafif ticari araca, ardından sırasıyla Park halindeki 16 P 6343 plakalı otomobil, 16 PP 033 plakalı otomobile çarptı. Durmayan araç 50 metre ilerde park halindeki 16 F 1955 plakalı Cipe ve işyeri önünde satışa sunulan 2 adet sıfır motosiklete çarparak durabildi. Kaza sonucu olay yerine 112 ve Polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, hastaneye gitmeyi reddedince olay yerine sevk edilen Ambulansta ayakta tedavi edildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.