Saray Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğinde binlerce Saraylı hep birlikte oruç açtı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saray Belediyesi, geleneksel iftar programını 17 Nisan Pazartesi günü (Kadir Gecesi’nde) Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenledi.

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına siyasi partilerin yanı sıra muhtarlar ve STK temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, masaları tek tek gezerken, ezanın okunması ve okunan dualarla birlikte binlerce Saraylı orucunu açtı.

Yemekte konuşan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, dayanışmanın bir arada olmasının önemine vurgu yaptı.