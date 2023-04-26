Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği(SARDOS) üyeleri "9.Şehitlere Saygı ve 27. Alaya Vefa Bisiklet Turu" nu, kazasız sorunsuz başarılı bir şekilde tamamlayıp Keşan'a döndü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - SARDOS üyeleri, salgın dönemi hariç kuruluşundan buyana hiç ara vermeden Şehitlerimizi anmak için Keşan'dan Çanakkale'ye pedal çevirerek, savaşın yaşandığı alanlarda bulunan şehitlik ve anıtları ziyaret etti.

Geleneksel hale gelen bu etkinlik, tarihi ve milli değerlerimizi yaşatmak adına güzel bir toplumsal mesaj değeri de içerdi.

22 Nisan sabahı Keşan'dan yola çıkan bisiklet ekibi ilk gün 75 km. pedal çevirerek Çanakkale 1915 köprüsünün yakınında konakladılar. Şehitlik ve anıtların ziyaretini kapsayan ikinci günde de 80 km. pedal çevrilerek saygı turu Çanakkale Şehitler Abidesinde sona erdi.

Etkinlik ile ilgili SARDOS Dernek Başkanı Faruk Eker, SARDOS olarak biz de Çanakkale savaşlarının kırılma tarihi olan 25 Nisan tarihlerinde Şehitlere saygı ve 27. Alaya vefa bisiklet turu yaparak bu önemli tarihle birlikte tarihi ve milli değerlerimizi gündemde tutmayı hedeflediklerini söyledi.

İlk turdan bugüne kadar 9 yıl boyunca Keşan Belediyesi'nin desteğini gördüklerini ifade eden Başkan Eker, "Bu anlamlı projelerimizde bir önceki Belediye başkanımız Mehmet Özcan gibi şimdiki Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'da hep yanımızda oldu. Bize büyük itici güç olan ulusal ve uluslararası projelerimizi hayata geçirmemizde önder olan başkanlarımıza destekleri için derneğimiz adına yürekten teşekkürler. İki gün boyunca anlamlı yolculukta bizlerle birlikte pedal çeviren yol arkadaşlarımız Sardoscanlara ve desteğni esirgemeyen dernek üyelerimize içten teşekkürlerimizi sunarım" diye konuştu.